Melih Çardak kimdir dizileri hangisi Melih Çardak evli mi?

Cennet Mahallesi'nde Rüstem karakterine hayat veren oyuncu Melih Çardak Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar kadrosuna katıldı. Dizide Servet Karaca rolünü oynayacak olan Melih Çardak'ın dizileri ve hayatı merak edildi. Peki Melih Çardak kimdir?

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Yıllar önce yayınladığı döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Melih Çardak, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'a dahil oldu. Cennet Mahallesi'nde minibüsçü Rüstem karakteriyle tanınan Çardak, Arka Sokaklar'da Servet Karaca karakterine hayat verecek.

Melih Çardak kimdir: Melih Çardak 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Çapa'daki Şehremini Lisesi'nde okudu. Levent Kırca ve Devekuşu Kabare tiyatrolarında çalışan Çardak'ın dans konusunda da yeteneği var. 1991'de Yonca Evcimik'in Abone adlı şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı. 1990'lı yıllarda koreografi ve dans çalışmaları yaptı.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde oynayan Melih Çardak; Küçük İbo, Kurt Kapanı, Beşinci Boyut, Sonbahar, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Yıllar Sonra, Karadayı ve Milat gibi önemli dizilerde rol aldı. Ancak hafızalara 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Rüstem karakteriyle kazındı.

1996 yapımı Eşkıya filmindeki performansıyla Sinema Yazarları Derneği tarafından 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.