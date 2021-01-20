ABD'de Donald Trump dönemi resmen bitti! Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı Mike Pence bile uğurlamadı

Bugün ABD Başkanlığı'nı Seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump'ı uğurlamaya Başkan Yardımcısı Mike Pence bile gelmedi... Trump, "Yakında başka bir şekilde görüşeceğiz" sözleri dikkat çekti....

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Sadece ABD’yi değil bütün dünyayı karıştıran ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’dan son kez çıktı… Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak bir "başkan" olarak Beyaz Saray'dan ayrılan Trump böylelikle bir ilke de imza attı.

Trump ve First Lady Melania Trump bugün, seçilmiş başkan Joe Biden’ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray’dan ayrıldı. Basın mensuplarının önünden geçerek Beyaz Saray bahçesine inen helikoptere binen Trump böylelikle, resmi bir başkan olarak Beyaz Saray’dan ayrılmayı başardı.

Beyaz Saray’da kısa bir açıklama yapan ve basın mensuplarına teşekkür eden Trump’ın açıklamayı askeri üste yapması bekleniyor. Trump’ın Beyaz Saray’dan çıkmadan önce, “Bu görev hayatımın en büyük onuruydu” derken teşekkür etti. Böylelikle ABD tarihinde bir ilke de imza atan Trump, helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçti. Donald Trump Maryland Askeri Üssü'nde veda konuşması gerçekleştirdi.

'Seni Seviyoruz sloganları arasında konuştu!

Askeri üste açıklama yapan Trump’ın prompter kullanmaması dikkat çekti.

Askeri üste müzik sesleri duyulduğunu aktaran ABD medyası, bu konuşmanın da bir miting havasında geçeceğini ifade etti. Trump’ın askeri üsse inmesiyle birlikte alkışlar ve tezahüratlar başladı. Top atışı ve bando müziği başlarken Trump’ın kızı başta olmak üzere birçok destekçisi de alanda tezahürat etti. “Seni seviyoruz” sloganları atılırken Trump’ın konuşması başladı.

"Ben de sizleri seviyorum" diyen Trump şöyle devam etti: "Harika bir dört yıl geçirdik. Aileme, çalışanlarıma, arkadaşlarıma ve burada olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalıştığjnız için çok teşekkür ediyorum. Çok şey başardık" dedi. Trump sözü eşi First Lady Melania Trump’a bıraktı.

Melania Trump, “Sizin First Lady’niz olmak benim için çok büyük bir onurdu. Size sevginiz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Aklım ve dualarım sizlerle olacak. Tanrı hepinizi korusun. Tanrı ailelerinizi korusun. Tanrı bu güzel ulusu korusun. Teşekkür ederim” dedi.

Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz

Melania Trump’ın sözlerinden sonra söz alan ABD Başkanı, “Daha söylenecek ne olabilir ki” diyerek konuşmasını sürdürdü. "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." diyen Trump, “Yakında görüşürüz. Başka bir şekilde geri döneceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı. Trump’ın konuşması sırasında, koronavirüs aşısının hızla geliştirilmesinde kendisinin katkısı olduğunu iddia etmesi büyük tepki çekti.

Biden’ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray’dan ayrılma kararı alan Trump’ın helikopteri sabahın erken saatlerinde Beyaz Saray bahçesine inerken görevliler de kutuları ve kolileri taşırken görüntülendi.

Yemin törenine saatler kaldı

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını ve Trump'ı destekleyen grupların yaptığı tehditler nedeniyle Washington'da normal bir yemin törenine kıyasla daha fazla güvenlik önlemi alındı.

Trump Joint Base Andrews’e giderek son bir kez daha Air Force One’a binerek Palm Beach’e gidecek.