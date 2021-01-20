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HABER /  EĞİTİM

ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili flaş açıklama! Başkan Aygün açıkladı

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

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ÖSYM geçtiğimiz günlerde ertelenen sınavların yapılacağı tarihi açıklamış ve sınava girecek adayları tarih konusunda bilgilendirmişti. ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili son dakika açıklaması geldi... Bugün yapılan resmi açıklamada ise tercih güncelleme tarihi için bilgilendirme yapıldı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu. 

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ertelenen sınavlar için 'tercih' açıklaması yapıldı.

2020-ALES/2, 2020-DİB-MBSTS, 2020-YÖKDİL/2 ve 2020-DHBT Sınavları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. 

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