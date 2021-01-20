Tedavi görüyordu! Gazeteci Zafer Özdemir yaşam savaşını kaybetti

Bir süredir kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir yaşam savaşını kaybetti.

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İlik kanseri nedeniyle geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı. Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören Özdemir'den kötü haber geldi. Gazeteci Mevlüt Yüksel, Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.



Yüksel, paylaştığı mesajda "Türk medyasının ve Beykoz Üniversitesi’nin başı sağolsun... Gazeteci ve akademisyen arkadaşımız Zafer Özdemir’in, tedavi gördüğü Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nde, biraz önce vefat ettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Cenaze yeri ve zamanını duyuracağım." ifadesini kullandı.



Beykoz Üniversitesi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi, Zafer Özdemir’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.





Zafer Özdemir kimdir?

Mesleğe 1986 yılında Günaydın gazetesinde polis muhabiri olarak ilk adımını attı. O dönemde bir çok basın kuruluşunda muhabirlik ve ayazı işleri yönetimlerine kadar çeşitli görevlerde bulundu. Son yıllarda iş dünyasına adım adan ve Beykoz Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Özdemir iletişim mesleğinin inceliklerini öğrencilerine aktardı.



Özdemir bu yıl içinde hastalığı nedeniyle kök hücre nakli oldu. Ancak nakledilen kök hücreler vücut tarafından reddedilerek yıkıma uğratılınca yeniden yoğun tedavi altına alındı. Gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir 20 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.