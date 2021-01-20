Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu? Bilim Kurulu toplantısı başladı gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidilmesi gündemde mi?

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde 1 milyon kişiyi aşan aşılama çalışmaları ve yasakların gevşetilmesi var. Saat 17:00'de başlayan Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.

Koronavirüsle mücedele sürerken, vaka sayılarındaki yüzde 60’a varan azalma ve aılama çalışmalarının başlamasıyla salgın yasaklarında gevşeme güdeme geldi. Bilim Kurulu'ndan bu konuda bir tavsiye kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu?

İktidar ve Sağlık Bakanlığı kulislerine yansıyan bilgilere göre mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.