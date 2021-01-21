BIST 1.569
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 446,19
HABER /  DÜNYA

Çin’den ABD’ye yaptırım kararı!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın başkanlığı dönemindeki 28 yöneticiye yaptırım uygulanması kararı aldığını duyurdu. Yaptırım uygulanacak isimler arasında dönemin Dışişleri Bakanı Pompeo, Navarro ve Bannon da yer aldı.

Abone ol

Çin'in, 45'inci ABD Başkanı Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'deki bazı Çin karşıtı siyasetçilerin ülkenin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar."

Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçlanan 28 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan Pompeo dahil ABD'li 28 yetkili ile aile üyelerinin Çin ana karası, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine girmesi ve bu kişilerle bağlantılı şirketlerinin Çin ile iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Çin hükümetinin, ülkenin ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, John. R. Bolton ve Stephen K. Bannon gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Joe Biden yönetimine ilk mesaj
Osman Gazi evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi kimdir?
Tekfur ne demek tarihteki anlamı nedir?
Fransa’da sağcılar arasında şok yaratan evlilik! Le Pen'in kızının bile haberi yoktu
İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, Rakel Dink’i hedef aldı: Bunları şımartanlar kimler?
Akdeniz'de Libya açıklarında tekne batması sonucu en az 43 düzensiz göçmen öldü
Karne notu sorgulama 1. dönem karne notları öğrenme MEB-2021
Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı sebebine kimse inanamadı
Nihat Özdemir'den TFF 1. Lig'de değişiklik sinyali
Yorumlar