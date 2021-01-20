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Osman Gazi evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin eşleri ve evlilikleri ise merak konusu oldu. Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? İşte Osman Gazi'nin çocukları...

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Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi her bölümü ile merakla izleniyor.  Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı olan Osman Gazi’nin iki eşi vardı. Osman Gazi’den sonra tahta geçen Orhan Gazi’nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey’in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun’un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı’na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun'u Şeyh Edebâli'nin kızı diye gösterir ve Osman'ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli'nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey'in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli'nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır

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