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Kayserispor, Ramazan Civelek'i açıkladı

Süper Lig'in alt sıralarında bulunan Hes Kablo Kayserispor, Ramazan Civelek'i kadrosuna kattı.

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Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor ara transfer döneminde Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Hoş Geldin Ramazan Civelek. Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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