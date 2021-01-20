Ayhan Bilgen HDP'den ayrılacak mı?

Kobani olayları soruşturması nedeniyle Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ayhan Bilgen'in sosyal medya hesabından "yeni parti sinyali" olarak yorumlanan mesajları büyük ses getirdi.

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Tutuklanmasının ardından, Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden ve bu süreçte partisi HDP'ye yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Ayhan Bilgen, 18 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" açıklamasını yapmıştı.

Bilgen'in bu açıklaması ise "yeni parti sinyali" olarak yorumlanmıştı.

Gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalındaki Perde Arkası programında Ayhan Bilgen'in durumunu Süleyman Özışık'la birlikte değerlendirdi.

Ayhan Bilgen'in altını oymuşlar

Ayhan Bilgen'in Kars'ta adeta altının oyulduğunu ifade eden Hadi Özışık, HDP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle Bilgen'in ziyaret edilip tehditlere maruz kaldığının altını çizdi.

Kendisinin de yaşanan bu durumlardan sonra Bilgen'in susturulduğunu düşündüğünü aktaran Hadi Özışık, ancak bugün gelinen noktada Ayhan Bilgen'in son paylaşımlarıyla birlikte tavrından vazgeçmediğinin anlaşıldığını kaydetti.

HDP bunu hep yapıyor

Süleyman Özışık ise HDP'nin geçmişine vurgu yaparak, Ayhan Bilgen gibi isimlerin hep bir bahaneyle partiden uzaklaştırıldığını ve PKK ile araya mesafe koyma arzusunda olan her HDP'li isme bunun yapıldığını belirtti.

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