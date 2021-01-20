Yeni Malatyaspor konuk olduğu Hatayspor'u mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 53'te Zeki Yavru ve 77'de penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Hatayspor'un tek sayısını 87'de Aaron Boupendza kaydetti. Yeni Malatyaspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken; Hatayspor ise 31 puanda kaldı.

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3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.

43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası önünde serbest vuruş kullanan Zeki Yavru, barajın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

62. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun ortasında Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Karim Hafez'in ortaladığı topa kale alanı içinde Umut'un dönerek yaptığı vuruşta savunma araya girerek gole izin vermedi.

71. dakikada Umut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada Santos'un eline çarpan top sonrası hakem Ramazan Keleş, VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda direkten dönen topu Hataysporlu oyuncular kornere çeldi. Bu arada hakem Ramazan Keleş penaltı sırasında ihlal olduğunu belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

77. dakikada penaltı atışını tekrarlayan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

87. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içine Kamara'nın yaptığı ortada topu önünde bulan Boupendza'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor: 1 - 2 :Yeni Malatyaspor

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+2 Soner Örnek), Aabid (Dk. 78 Muhammed Mert), Riberio, Traore (Dk. 57 Selim Ilgaz), Boupendza, Akintola, Diouf (Dk. 78 Kamara)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 83 Ahmed Ildız), Acquah (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç) , Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+7 Zuqui), Umut Bulut

Goller: Dk. 53 Zeki Yavru, Dk. 77 Adem Büyük (P) (Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Acquah, Dk. 45+2 Hadebe, Dk. 79 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Sackey, Dk. 61 Aabid, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Muhammed Mert (Atakaş Hatayspor)