Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile genişletmesinin doğudaki karasuları (Ege Denizi) için de bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi. 1995'te Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini 'savaş sebebi' sayacağını içeren bir bildiri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) oybirliği ile kabul edilmişti.

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İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile genişleten Yunanistan, bu planı Ege'de de uygulayacağının sinyalini verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İyon Denizi'nde karasularını genişletme politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batı karasuları sınırları genişletmek Yunanistan'ın hakkı, bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, ülkenin topraklarını diğer ülkelerin topraklarını ilhak ederek değil, uluslararası hukuka göre genişleteceklerini söyledi.

Türkiye için savaş sebebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini 'savaş sebebi' sayacağını içeren bir bildiriyi 1995'te oybirliği ile kabul etmişti.

Konuyu gündeme Yunan Bakan Dendias getirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da parlamentoda benzer ifadeler kullanmıştı. Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söylemişti. Başbakan Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" demişti.

Atina silahlanmayı artırdı

F-16 filosunu yenilemek isteyen Yunanistan'a ait ilk F-16, geçtiğimiz gün modernizasyondan çıkmıştı. İlk jet, F-16'ların en üst düzey sürümü olan 'Viper Block 70' seviyesine çıkartılmıştı. Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü eline almak isteyen Atina, savunma bütçesini artırmış ve Fransa'dan 18 adet 4.5'uncu nesil Rafale savaş uçağı almıştı. İsrail ile İHA görüşmeleri yürüten Yunanistan, ABD'den de 24 adet F-35 alımı için niyet mektubu göndermişti. (Haber7)