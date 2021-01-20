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Rusya'ya domates ihracatında kota 250 bin tona yükseltildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatına ilişkin uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi" ifadesini kullandı.

Bakan Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya domates ihracatında kota 250 bin tona yükseltildi

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