BIST 1.569
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 446,19
HABER /  YEREL

Diyarbakır'da buzlanan köprüde 7 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde buzlanan köprüde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 7 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

DİYARBAKIR Bismil girişinde bulunan Dicle Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana gelen kazada; soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda, balık yüklü 21 EJ 514 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzerinde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Arkadan gelen 6 araç da buzlanma nedeni ile sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir birlerine çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile köprü girişi trafiğe kapatılırken; olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların bölgeden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli 'Türkçe' mesajı
Yeni Malatyaspor konuk olduğu Hatayspor'u mağlup etti.
Gaziantep FK'yi farklı geçen Çaykur Rizespor 5 maç sonra kazandı
Yeni aşı takvimi belli oldu! Sıra onlarda
Çin’den ABD’ye yaptırım kararı!
İran'dan Joe Biden yönetimine ilk mesaj
Osman Gazi evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi kimdir?
Bala Hatun Kuruluş Osman'da kimdir kaç yaşında?
Tekfur ne demek tarihteki anlamı nedir?
Fransa’da sağcılar arasında şok yaratan evlilik! Le Pen'in kızının bile haberi yoktu
Yorumlar