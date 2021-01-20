Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da
Galatasaray, Monaco ile Nijeryalı hücum oyuncusu Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.Abone ol
Galatasaray Henry Onyekuru'yu yeninden kadrosuna kattı. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Onyekuru için 250 bin euroluk kiralama bedeli ödenecek. Zorunlu satın alma opsiyonu da ortadan kalktı. Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.
Bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maça çıkıp, 135 dakika forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, geçen sezon da Cim Bom'da 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Yıldız oyuncu pandemi sebebiyle ertelenen ligde, yaz sezonu maçlarına Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle çıkamamış ve Fransa'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.