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Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, Monaco ile Nijeryalı hücum oyuncusu Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray Henry Onyekuru'yu yeninden kadrosuna kattı. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Onyekuru için 250 bin euroluk kiralama bedeli ödenecek. Zorunlu satın alma opsiyonu da ortadan kalktı. Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maça çıkıp, 135 dakika forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, geçen sezon da Cim Bom'da 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Yıldız oyuncu pandemi sebebiyle ertelenen ligde, yaz sezonu maçlarına Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle çıkamamış ve Fransa'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

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