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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (20 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.487'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 752'si semptomatik olmak üzere 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 159 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 932 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 102'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.



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