Beyaz Saray'dan ayrılan Trump'tan Biden'a not

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.Abone ol
ABD, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken; Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.
Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.