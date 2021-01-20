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Sırbistan'da görev yapan Türk polisi düzensiz göçmenleri donmaktan kurtardı

Anadolu Ajansı

'Sıla Yolu Projesi' kapsamında Sırbistan'da görev yapan Türk polisi, dikkati sayesinde TIR'ların dorsesi altında soğuktan donmak üzere olan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

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Türkiye ile Sırbistan arasında hayata geçirilen 'Sıla Yolu Projesi' kapsamında Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

Bu kapsamda; Batrovci Sınır Kapısı'nda görev yapan Türk polisi, Hırvatistan'a geçiş yapacak özel bir Türk firmasına ait 2 TIR'ın dorselerinin alt kısmındaki demirlere tutunarak sınır kapılarını geçmeyi planlayan kaçak göçmenleri fark etti. TIR'ların altına saklanan 2'si Fas, 2'si Somali uyruklu düzensiz göçmen, ekiplerin dikkati sayesinde soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.

İlk yardım müdahalesinin ardından düzensiz göçmenler Sırp polisine teslim edildi. Türk TIR şoförlerinin ise herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan yollarına devam ettikleri öğrenildi.

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