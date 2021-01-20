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HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

8 ile 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 8., 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.

Destekleme ve yetiştirme kursları cuma günü başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" denildi.

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