Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığının ardından 220 gün sonra Denizlispor maçıyla formasına kavuştu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 6-1 yenerken; Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra formasına kavuştu. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, üzerinde annesinin fotoğrafının olduğu tişörtle açıklamalar yaptı.

Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir 7 ay geçirdim. Diğer taraftan annemi kaybettim. Bu süreçte ailem, arkadaşlarım, hocam, teknik heyet hep yanımdaydı. Bugün sahaya dönmemim mantıklı olacağına karar verdik. Maç kondisyonumun artması için bu karşılaşmada oynadım. Zor bir periyottu. Bugün güzel bir oyun ve galibiyetle sahalara döndüm. Herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın kaptanlık bandını kendisine vermesiyle ilgili olarak da konuşan Muslera, "Arda ile başlayalım. Çok büyük bir kaptan. Çok büyük bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi. Bu jest beni inanılmaz mutlu etti. Üst seviyede arkadaşlığımız var. Onun gibi önemli bir insanın bana jest yapması beni inanılmaz mutlu etti. Maça gelecek olursak... Sanki 15-16 yaşında ilk defa birinci ligde oynayacakmış gibi heyecanlandım. Dün gece uyuyamadım" dedi.