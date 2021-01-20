46. ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden kareler

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.