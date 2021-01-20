Galatasaray Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında konuk ettiği Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 8'de Emre Akbaba, 17'de Sofiane Feghouli, 45+1'de Ryan Donk, 60'ta Muhammet Özkal (KK), 65'te Younes Belhanda ve 90+2'de Jesse Sekidika kaydetti. Ege temsilcisinin tek sayısı 48'de Veton Tusha'dan geldi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltirken; Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray 8'de Emre Akbaba, 17'de Sofiane Feghouli ve 45+1'de Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Denizlispor adına ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra 48'de takımı adına tek golü attı. 60'de Muhammet Özkal kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. İlk golün asistini yapan Younes Belhanda, 64'te takımının 5. golünü attı. Jesse Sekidika, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.

Derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puanla tanışan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı. Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor da aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

48. dakikada Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topu alan Rodallega pasını savunma arkasına koşu yakan Tusha'ya aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

59. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Özkal'dan sıyrılan Cezayirli futbolcunun vuruşunda Pantilimon soluna gelen topu kornere tokatladı.

60. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Babel'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'dan dönen top savunmadaki Muhammet Özkal'a çarparak ağlara gitti: 4-1

64. dakikada sarı-kırmızılı ekip 5. golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazda Belhanda'nın pasıyla buluşan Linnes uygun açı bulamayınca topu ceza sahası yayı sağındaki Faslı oyuncuya yeniden gönderdi. Meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Belhanda uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 5-1

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında araya giren Babel uzun süre topu sürerek ceza sahasına sokuldu. Kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada soldan ceza sahasına giren Sagal'ın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

90+2. dakikada Galatasaray 6. golü buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sekidika çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-1

Müsabaka 6-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 6 - 1 :Denizlispor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)