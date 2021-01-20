Biden'ın yemin törenindeki ilginç İncil detayı!

Joe Biden yemin ederek resmen görevine başladı. Biden'ın yemin töreninde el bastığı İncil ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o İncil'in ilginç hikayesi;

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Joe Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili önemli bir ayrıntı basında yer aldı.

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre büyüklüğündeki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.