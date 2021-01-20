BIST 1.569
DOLAR 7,41
EURO 8,97
ALTIN 444,38
HABER /  DÜNYA

Biden'ın yemin törenindeki ilginç İncil detayı!

Joe Biden yemin ederek resmen görevine başladı. Biden'ın yemin töreninde el bastığı İncil ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o İncil'in ilginç hikayesi;

Abone ol

Joe Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili önemli bir ayrıntı basında yer aldı.

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre büyüklüğündeki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da angında mahsur kalan kedisine kavuşan kadın gözyaşı döktü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
Gaziantep FK'yi farklı geçen Çaykur Rizespor 5 maç sonra kazandı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (20 Ocak 2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli 'Türkçe' mesajı
Beyaz Saray'dan ayrılan Trump'tan Biden'a not
Yeni ABD Başkanı Joe Biden yemin ederek görevine başladı
Osman Gazi evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi kimdir?
Sırbistan'da görev yapan Türk polisi düzensiz göçmenleri donmaktan kurtardı
Ayhan Bilgen HDP'den ayrılacak mı?
Yorumlar