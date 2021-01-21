Bakan Pekcan: Rusya'nın domates ihracatımıza uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.Abone ol
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.
Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.