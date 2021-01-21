Trump rekor kırdı! 4 yılda söylediği yalanların sayısı pes dedirtti

Görevi dün sona eren ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sırasında 30 bin 573 kez yalan ve yanlış ifade kullandı.

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Konuşma analizleri, Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sırasında 30 binden fazla yalan söylediğini ortaya koydu. Washington Post'un analizine göre, Trump göreve geldiği 20 Ocak 2017 ve Joe Biden'ın ülkenin başkanı olarak yemin ettiği görevdeki son günü arasında geçen dört yıllık süre içerisinde 30 bin 573 kez yalan ve yanlış yönlendirici ifade sarfetti.



Cumhuriyetçi başkanın en çok tekrar ettiği yalan ise hükümetinin "dünya tarihinin en büyük ekonomisini inşa ettiği" ifadesi. Analize göre bu ifade bu süre zarfında en az 493 kez kullanıldı. Trump'ın en çok sarfettiği ikinci yalan ise hükümeti döneminde kayıtlara giren en büyük vergi kesintilerinin uygulandığı oldu. Ödüllü gazeteci Glenn Kessler tarafından 2011 yılından bu yana hazırlanan Fact Checker'da Trump'ın yalanları Pinokyo simgeleriyle gösteriliyor.