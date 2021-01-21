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İzmir'de kalp krizi geçirdi sanıldı vurulduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de yerde yüzüstü yatar vaziyette bulunan, kalp krizi geçirdiği düşünülen bir kişinin doktor kontrolü sırasında sırtından tabanca ile vurulduğu ortaya çıktı.

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İzmir’in Konak ilçesi Fatih Mahallesi 405 sokak üzerinde yüzüstü yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Mustafa Kaya (49) olduğu öğrenilen kişinin üzerinde herhangi bir yara izi veya kan görmeyince kalp krizi geçirdiği ihtimalini değerlendirerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Burada tedaviye alınan Kaya'nın sırtına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Vücudunda kan izine rastlanılmayan, böylelikle uzaktan ateşlenen ya da bir yerden sekerek isabet eden yorgun mermi ile vurulduğu anlaşılan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli yakalandı
Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırma sonucu Kaya'ya hedef gözeterek ateş açtığı belirlenen kişinin eşkali belirlendi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin S.K. olduğu saptandı. Adresi öğrenilen S.K., evine yapılan baskınla yakalandı.

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