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HABER /  POLİTİKA

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün CHP’li Enis Berberoğlu’nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu karara bağlayacak.

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MİT TIR’larıyla ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM, ihlal ve yeniden yargılama kararı aldı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, yerel mahkeme yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi, bir üst mahkeme de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ni adres gösterdi. Berberoğlu’nun avukatları bu gelişme üzerine bir kez daha AYM’nin yolunu tuttu.

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