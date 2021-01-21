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Boyner Grubu yasta: Ayten Boyner hayatını kaybetti

Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in (95) eşi olan Ayten Boyner, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 88 yaşında yaşama veda etti.

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Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti.

Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen anne Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi.

Hızla Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, kılınacak cenaze namazı sonrası bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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