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2011'de hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yapmasına yönelik soruşturma kapsamında sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında 22.01.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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