Sabriye Şengül nereli yaşı kaç estetiksiz hali nasıldı?

Bir dönem Survivor'a katılan ve yarışma sayesinde popüler olan kickboks şampiyonluğu bulunan Sabriye Şengül katıldığı programlarda merak ediliyor. Estetik yaptırdıktan sonra bambaşa bir hal alan Sabriye Şengül nereli, kaç yaşında ve sevgilisi var mı?

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2018 yılında Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenen Şengül 2. kez Dünya şampiyonu olmuştur. Peki Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

Sabriye Şengül merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor’a katıldığı dönemde adından söz ettiren Şengül spor hayatında elde ettiği başarıları ile gündem olan bir isim. Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu bulunuyor, ayrıca Dünya şampiyonlukları bulunuyor.

Sabriye Şengül kimdir:

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.