Kartal'da veda mektubu bırakıp denize atladı! Ailesine bu sözleri söylemiş

KARTAL'da denize atlayan bir kişinin ailesine bıraktığı veda mektubunda 'Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım' sözlerine yer verdiği görüldü.

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Olay, İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.

M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.