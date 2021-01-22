BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Kartal'da veda mektubu bırakıp denize atladı! Ailesine bu sözleri söylemiş

İhlas Haber Ajansı

KARTAL'da denize atlayan bir kişinin ailesine bıraktığı veda mektubunda 'Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım' sözlerine yer verdiği görüldü.

Abone ol

Olay, İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.

M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Peugeot Türkiye 2020'de SUV segmentinin lideri oldu
Eskişehir’in korona haritası maviye döndü
İstanbul'da buz üstünde kaydı başına gelmeyen kalmadı! Sürekli unutuyor
Sabriye Şengül nereli yaşı kaç estetiksiz hali nasıldı?
İtalya'da aşılama kampanyası yavaşladı
2011'de hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 gözaltı kararı
Antalya'da üşümesin diye üzerine battaniye örttüler! Yanına gidince şok oldular
Son dakika VakıfBank 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt
Yorumlar 2 yorum