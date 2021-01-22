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Cemal Hünal'a ne oldu neden diskalifiye edildi?

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışan oyuncu Cemal Hünal dün akşam acil toplanan ada konseyi sonrasında diskalifiye edildi. Oyun sırasında sakatlık geçiren Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Bu üzücü gelişme sonrasında gözyaşlarına boğulan Cemal Hünal'ın hayatı, eşi ve çocuğu merak konusu oldu.

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Bu sezon ünlüler takımında yer alan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı sağlık durumlarından dolayı Survivor'a devam etmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

* Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

* Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.". 

Gözyaşlarına boğuldu: Konseyde açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."

Veda açıklaması yapan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamazken, beklenmedik bu gelişme karşısında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı.

Acun Ilıcalı, "Şu an bir veda sahnesi istemiyoruz. Cemal'in şu an veda etmesini istemiyoruz. O yüzden sizinle kampa göndereceğiz. Üzücü bir durum. Cemal'in belinde özellikle sıkıntı olduğu ve asla zorlanmaması gerektiğini doktorlarımız söyledi" ifadelerini kullandı.

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