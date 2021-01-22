Ahmed Kutucu Heracles'e transfer oldu

Ara transferde adı sıklıkla Türk takımlarıyla anılan Schalke'nin forveti Ahmed Kutucu, Hollanda Eredivisie Lig ekiplerinden Heracles'e kiralandı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına kiraladı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar Heracles Almelo forması giyeceği belirtildi.

Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

21 yaşındaki oyuncu transferin ardından, "Heracles kulübü ile iyi iletişimim vardı. Forvet aradıklarını biliyordum. Bir an önce oynamak ve atacağım gollerle takıma katkı sağlamak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.