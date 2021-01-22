Bursa'da belediye ekipleri ağaçta buldu! Görünce şaşkına döndüler
BURSA'da ağaçlara bakım yapan belediye ekipleri şaşkına döndü. Ağaç dalındaki geyik silüetini gören hayret etti.Abone ol
Ağacın dalında oluşan buzun geyik silüeti ekipleri hayrete düşürdü.
İznik’te ağaçlara bakım yapan İznik Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kemalpaşa Mahallesinde bir sokaktaki ağaçta buzdan bir cisim fark etti. Şekil alarak geyiği andıran buzlanmış cisim ekiplere şaşkınlık yaşattı.
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