BIST 1.538
DOLAR 7,40
EURO 9,01
ALTIN 443,50
HABER /  GALATASARAY
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri ŞOK’ta

Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray kadrosunu iki takviye ile güçlendirdi. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’da olacak.

Abone ol

Transferde iki oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiriyor. Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru’yu 3.kez kadrosuna katıyor. Nijeryalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayı giydiği önceki yıllarda 56 maçta 17 gol attı, 8 asist yaptı.

Galatasaray bir transfer de santrfor pozisyonuna yaptı. Brentford’un genç golcüsü Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar kiralandı. Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu da bugün İstanbul'a gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak Karaoğlu hakkında beraat kararı verildi
Barcelona Kral Kupası'nda sürprize izin vermedi
En çok konut satılan ilçeler belli oldu ilk 10 Ankara damgası
Cuma duası kısa ve öz okunacak Arapça cuma duası
Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı
Tesla ve Spacex'in sahibi Elon Musk'tan 100 milyon dolar bağış! En iyisine verecek
Cemal Hünal eşi kimdir Lale Cangal kaç yaşında? Cemal Hünal ailesi
Kapalıçarşı’da kaçak saat operasyonu: 3 milyon TL değerinde saat ele geçirildi
Mersin'de gören şaşkına döndü telefona sarıldı: İlk defa denk geldik
Lider Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor
Yorumlar