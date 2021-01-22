Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray kadrosunu iki takviye ile güçlendirdi. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’da olacak.

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Transferde iki oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiriyor. Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru’yu 3.kez kadrosuna katıyor. Nijeryalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayı giydiği önceki yıllarda 56 maçta 17 gol attı, 8 asist yaptı.

Galatasaray bir transfer de santrfor pozisyonuna yaptı. Brentford’un genç golcüsü Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar kiralandı. Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu da bugün İstanbul'a gelecek.