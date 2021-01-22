Altın neden yükselmiyor Teknik uzman Tunç Şatıroğlu o noktaya dikkat çekti

Altın fiyatları yatay seyrederken teknik uzman Tunç Şatıroğlu, altın ons fiyatlarındaki sıkışmaya bağlayarak, "Önümüzdeki günlerde tekrar direnci denemesi ve kırmasını beklerim" dedi.

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Altın fiyatları Merkez Bankası faizleri serbest bırakmasının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları bu haftaya yükselişle başlamış 444 liraya kadar yükselmişti. Faiz kararının ardından gram altın haftanın son kapanış gününde 443 lira seviyesinde izliyor. Altının ons fiyatı 1862 dolar seviyesinde ilerliyor. Altındaki dalgalı seyirin ons fiyatlarındaki dirençlerin kırılamaması olarak gösteriliyor.

Direnç noktaları kırılamadı

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı analizde altın fiyatlarındaki tırmanışın ons fiyatlarında gerçekleşemeyen çıkışla alakalı olduğunu söyledi.

"8 saatlikte ortalamanın üzerinde kalması olumlu"

Şatıroğlu,"Altın bahsettiğim düşen kanal direncini yukarı kıramadı, sıkışmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tekrar direnci denemesi ve kırmasını beklerim. 8 saatlikte ortalamanın üzerinde kalması olumlu." İfadelerini kullandı.

Dün ons altın 1875 seviyesini görmüştü

Şatıroğlu dün altın için "düşen kanalı kırmaya çalışıyor. Burada güçlü dirençler bulunuyor. Bugün olmasa bile önümüzdeki süreçte buranın geçilmesini bekliyorum. 1875 seviyesinin üzerinde bir gün kalması önemli." şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu.

Gümüş fiyatları yatay seyir izliyor

Gümüş fiyatları da altın gibi dalgalı seyrini sürdürüyor. Altına göre daha hızlı bir çıkış ivmesi yakalayan gram gümüş 6 lira 5-15 kuruş bandında ilerliyor. Gümüşün ons fiyatı 25 dolar seviyesinde bulunuyor. Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu gümüş fiyatlarının altına bağlı olarak ilerlediğini kaydetti. Şatıroğlu," Gümüş de dirençten geri geldi, zaten yön için altını takip etmek gerekiyor. Gümüşteki hareketler altından bağımsız incelenirse yanıltıcı olabiliyor." İddiasında bulundu.