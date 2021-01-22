Piknik yaparken aklına geldi üretmeye başladı 14 ülke sıraya girdi

Taleplere yetişemiyorlar: Talebin çok yoğun olduğunu ve yetişmekte zorlandıklarını anlatan Zülfikaroğlu, ''Ürünlerimiz piyasada kültür tuğlası ve kültür taşları olarak geçiyor. Türkiye'de kurumsal firma olarak bunu yapan 3 firma vardı. Tokat'ta biz de 4'üncü kurumsal firmamızı açtık. Ürünlerimiz tamamen kendi modellerimizdir. Doğadaki tüm taşları kopyalayıp, yapay şekillerini üretebiliyoruz. 6 aylık bir firma olmamıza rağmen yoğun bir çalışmamız var. Ürünlerimizi göndermiş olduğumuz firmalardan aldığı olumlu yanıtlar sayesinde şu anda Türkiye'de 34 tane bayimiz var. Yurt dışında da 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an ise taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.