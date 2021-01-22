Piknik yaparken aklına geldi üretmeye başladı 14 ülke sıraya girdi
TOKAT'ta arkadaşıyla piknik yaparken sürpriz şekilde dekoratif taş üretmeye karar veren iki arkadaş, şimdi 14 ülkeye ihracat yaparken taleplere yetişemiyorlar.
Tokat'ta yaşayan iş insanı Ersin Zülfikaroğlu ve arkadaşı inşaat mühendisi İrfan Soylu, 6 ay önce birlikte piknik yaparken, dekoratif kültür tuğlası imalatı fabrikası kurma yönünde fikir birliği oluşturdu. İkili, ertesi gün araştırmalara başlayarak üretim için gerekli araç ve gereçleri temin etti.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik’in de yardımıyla Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulurken, imalata başlandı. Kısa sürede de Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan dahil 14 ülkeye ihracata başlandı.
Günlük hayattan sohbet ediyorlardı: İş fikrinin piknikte akıllarına geldiğini söyleyen insanı Ersin Zülfikaroğlu, ''Ortağım ile birlikte 6 ay önce pikniğe gitmiştik. Günlük hayattan sohbet ederken, ben hiç unutmuyorum; İrfan bey bir sandalyede oturuyordu. Benim de arkam dönüktü. Arkam dönük bir şekilde 'İrfan gel taş üretelim' dedim. İrfan bey sadece şunu söyledi; 'Sen istiyorsan her türlü yanındayım' dedi. Biz o günün sabahı hiçbir şeyin hesabını kitabını yapmadan arabamıza bindik ve 3 gün boyunca Covid-19 nedeniyle arabada yatmak zorunda kaldık. İkinci günü hemen makinelerimizi aldık. Burada fabrikamızı tuttuk. Ticaretimize başlamış olduk'' dedi.
Taleplere yetişemiyorlar: Talebin çok yoğun olduğunu ve yetişmekte zorlandıklarını anlatan Zülfikaroğlu, ''Ürünlerimiz piyasada kültür tuğlası ve kültür taşları olarak geçiyor. Türkiye'de kurumsal firma olarak bunu yapan 3 firma vardı. Tokat'ta biz de 4'üncü kurumsal firmamızı açtık. Ürünlerimiz tamamen kendi modellerimizdir. Doğadaki tüm taşları kopyalayıp, yapay şekillerini üretebiliyoruz. 6 aylık bir firma olmamıza rağmen yoğun bir çalışmamız var. Ürünlerimizi göndermiş olduğumuz firmalardan aldığı olumlu yanıtlar sayesinde şu anda Türkiye'de 34 tane bayimiz var. Yurt dışında da 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an ise taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.