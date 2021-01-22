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LeBron James 34 sayı attı, Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 113-106 yendi.

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NBA'e 3 maçla devam edildi. Şampiyonluk adayları arasında yer alan iki takımın mücadelesinde Lakers, yıldızı LeBron James'in 34 sayı, 8 asist, 6 ribauntla öne çıktığı maçta Bucks'ı 113-106 mağlup etti. Sezonun 12. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope 23, Anthony Davis 18 sayı kaydetti.

Altıncı yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı üçüncüsü Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25, Jrue Holiday 22, Khris Middleton 20 sayı attı.

Jazz'dan üst üste 7. galibiyet
Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Utah Jazz, sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-118 yenerek art arda 7. olmak üzere 11. galibiyetine ulaştı. Jazz'da Donovan Mitchell 36, Mike Conley 20, Jordan Clarkson 19 sayı buldu.

Bu sezon 9. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Zion Williamson 27, Brandon Ingram 23 sayıyla mücadele etti.

Knicks, Warriors'ı geçti
New York Knicks, Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 119-104 kazandı.

Peş peşe 3. olmak üzere 8. galibiyetini elde eden Knicks'te RJ Barrett 28 sayı, Julius Randle 16 sayı, 17 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Stephen Curry'nin 30, Andrew Wiggins'in 17 sayısı Warriors'ın 7. yenilgisini önleyemedi.

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