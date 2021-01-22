Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

25 Ocak Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy