Faiz kararı dolara etki etmedi! Düşmeye devam eder mi? Ekonomist Atilla Yeşilada açıkladı

Hafta boyunca düşüş trendine giren dolar kapanış gününde yükselişe geçti. Dolar, dün Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararına da ciddi bir reaksiyon göstermedi. Dolardaki bu gelişmeler sonrası konuşan ekonomist Atillya Yeşil, piyasaların önümüzdeki süreci ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 4 gün boyunca küçük küçük düşüşler yaşadı. Dün Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararından da etkilenmeyen dolar dikkatleri üzerine çekti. Ancak dolar bugün yönünü değiştirerek yukarı yönlü ivme yakaladı. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? MB’nin son hamlesi sonrası güncel durumu değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada, beklentilerini paylaştı.

Doların kaderi niteliğindeki PPK toplantısı dün gerçekleşti. Naci Ağbal Başkanlığında üçüncü PPK toplantısında bir faiz artış kararı çıkmadı.

Kasım ayında ilk kez Naci Ağbal yönetiminde toplanan kurul 425 baz puan daha sonra Aralık ayındaki toplantıda ise 200 baz puan faiz artışı gerçekleştirmişti. Peşpeşe gelen sert sert artışlarla politika faizi yüzde 17’ye çıkarılırken dolar kuru da artan faizle beraber geri çekildi. Dolar kuru kasım ayında 8.58 TL ile rekor seviyesinden 7.26 TL’ye kadar düştü. Daha sonra gelen alımlar 7.50 hareketi gözlemlense de bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı.

Son iki toplantıda faiz artıran Merkez Bankası 2021 yılının ilk toplantısında faiz artırmayarak politika faizini yüzde 17’de sabit tuttu. Merkez Bankası’nın bu kararı dolar kurunu etkilemedi.

Ekonomist Atilla Yeşilada dolar beklentilerini açıkladı

Paraanaliz’de yazan ekonomist Atilla Yeşilada piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ve Merkez Bankası’nın kararını değerlendirdi.

Dolar endeksinin küresel piyasalarda yaşanan geri çekilmeyle birlikte düşüş eğilimine girdiğini belirten Atilla Yeşilada son olarak da Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaların bu düşüşü hızlandırdığını ileri sürdü.

'Erdoğan'ın söylemleri olumlu karşılandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faizle ilgili son söylemlerine rağmen Merkez Bankası’nın faizleri indirmemesinin piyasalarda olumlu karşılandığını ifade eden Yeşilada para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğinin altını çizilmesinin önemine değindi.

Yeşilada yazısının sonunda “Küresel risk iştahında ani bir gerileme olmadıkça, ucuz dolar ve düşük global faizlerin sıcak parayı Türkiye gibi çok yüksek getiri sunan ve döviz kurunda istikrarı sağlayan ülkelere itmesi beklenir” diye yazdı.

Kaynak: Milli Gazete