Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi ne oldu? Güncel döviz fiyatları...

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Merkez, politika faizini sabit tuttu. Peki faiz kararına doların ilk tepkisi ne oldu?

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Merkez Bankası 21 Ocak 2021 tarihli Para Politikaları Kurulu kararını kamuoyuna duyurdu. Buna göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre gerekli durumlarda ilave parasal sıkılaştırma yöntemine gidilebileceği belirtildi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 18 Şubat'ta verecek.

Öte yandan bugün saat 14.00'da açıklanan Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrasında gözler dolara çevrildi. Karar sonrası altın ve döviz kurlarında küçük bir miktar düşüş söz konusu oldu. İşte güncel döviz ve altın fiyatları...

Faiz kararı sonrası güncel döviz fiyatları ABD Doları - 7,4026-7,4055 Euro - 8,99569,003-80,2

Altın fiyatları

Gram altın: 445

22 Ayar Bilezik: 404- 407

Altın (ONS): 1.869,96-1.870,42

Cumhuriyet Altını: 2.890,00-2.928,00

Çeyrek Altın: 725,00-735,00