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Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın çıktı! Alev alev yanıyor

HİNDİSTAN'da dünyanın en büyük aşı üretim merkezi Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı.

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Reuters'a konuşan firmaya yakın bir kaynak, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Serum Institute of India (SII) için inşa edilen fabrikada büyük bir yangın çıktığını, ancak koronavirüs aşılarının üretimini etkilemeyeceğini söyledi. SII, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Hindistan ve diğer birçok düşük ve orta gelirli ülke için geliştirilen bir aşı üretiyor.

Şirket ayrıca ABD merkezli şirket, Novavax tarafından geliştirilen aşıyı da üretmeye hazırlanıyor. SII'nin bulunduğu batı Hindistan kenti Pune'daki itfaiye ofisi, Reuters'a tesise beş itfaiye aracının gönderildiğini söyledi. Yangının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. The Times Of Indian'nın aktardığına göre, yangının çıktığı alan Pune, Hindistan Serum Enstitüsüne ait yapım aşamasında olan bir bina. Yetkililer, aşıların ve aşı üretim tesisi zarar görmediğini belirtti.

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