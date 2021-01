Trabzon'da 1 haftada aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti

TRABZON’da aynı aileden 3 kişinin koronavirüs nedeniyle ölümü kenti yasa boğdu. Emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde aynı kaderi paylaştı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ile eşi Kâtibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak’ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi’nde toprağa verildi.

Emine Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı’nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi. Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle’de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

"Durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük" Koronavirüs nedeniyle anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı, "Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi koronavirüs nedeniyle kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti” dedi.