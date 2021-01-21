Korkutan koronavirüs araştırması! İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Covid-19'un akut bir mikrobik hastalık olduğunu ateş, üşüme, titreme, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, ciddi düzeyde halsizlikle kendini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucunu da köşesinde paylaştı. Bu araştırmaya göre koronavirüsü atlattıktan sonra iş bitmiyor...

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaştı. Bu araştırmaya göre 2020’nin ilk sekiz ayında Covid-19 tanısıyla tedavi edilen 47 bin 780 hastanın yüzde 30’unun (14 bin 140 hastanın) iyileştikten sonraki 140 gün içerisinde nefes darlığı, kan şekeri yüksekliği ve/veya kalp damar hastalığı ile ilgili bazı önemli problemler nedeniyle yeniden hastaneye yattıklarını, daha da önemlisi bu kişilerin yüzde 12.3’ünün hayatlarını kaybettiğini gösterdi.

Hastalığın tekrarı ve akciğer/kalp damar hastalıkları komplikasyonları nedeniyle yeniden hastaneye yatmak zorunda kalan hastaların önemli bir bölümünü ise yaşlıların (65 yaş üzerindekilerin) oluşturduğu saptandı.

Bilinen yönleri henüz sınırlı

Covid-19 hastalığının bilinen yönlerinin henüz son derece sınırlı olduğunu belirten Müftüoğlu, "Hatta bazı veriler bize hastalık sonrasında farklı organlarda (beyin, karaciğer, böbrek, kalp) otoimmün bazı hasarların da ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. İşte bu nedenle, özellikle Covid-19 geçiren herkesin ama özellikle de 50 yaş üzerindekilerin hastalık sonrasında da sağlıklarına özen göstermeleri ve dikkatle izlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.