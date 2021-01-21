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Alanyaspor'da Efecan ve Ufuk şoku

Aytemiz Alanyaspor’da sakatlığı bulunan kaleci Ufuk Ceylan, uzun süre sahalardan uzak kalacağını hafif sakatlığı olan orta saha oyuncusu Efecan Karaca'nın ise bireysel antrenmanlara başlayacağını belirtildi.

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Aytemiz Alanyaspor, sakatlığı bulunan kaleci Ufuk Ceylan ve hafif sakatlığı olan orta saha oyuncusu Efecan Karaca’nın durumu hakkında bilgi verdi. Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, “Sol elinde oluşan tendon kesisi nedeniyle daha önce ameliyat olan futbolcumuz Ufuk Ceylan'ın tedavi süreci sırasında yaşadığı yeni bir tendon kopması sonucu ikinci kez ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden futbolcumuzun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kasığında ağrı bulunan ve tedavisine başlanan futbolcumuz Efecan Karaca ise yarından itibaren bireysel antrenmanlara başlayabilecek. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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