Anayasa Mahkemesi CHP'li Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez 'hakları ihlal edildi' karırı...

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ANAYASA Mahkemesi (AYM) Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Bugün yapılan görüşmede, Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasını yeniden yerinde bularak bir kez daha oybirliğiyle 'ihlal' tespitinde bulundu.

Süreçte neler oldu?

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran 2020’de okunmuş ve CHP’li Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün corona virüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yapan Enis Berberoğlu ile ilgili 17 Eylül’de “hak ihlali” kararı vermiş ve Berberoğlu’nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmasına yönelik hüküm kurmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim’de verdiği kararla, talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığını oy birliğiyle kararlaştırmıştı.

Bu karar üzerine Berberoğlu’nun avukatları bir kez daha Anaya Mahkemesi’nin yolunu tuttu. CHP’li Enis Berberoğlu'nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu Anayasa Mahkemesi bugün karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.