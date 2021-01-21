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Kahreden haber bu kez Adıyaman'dan: 2 kardeş sobadan sızan gaz nedeniyle öldü

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazı Dilan (16) ve Müttalip Yıldırım (11) kardeşlerin ölümüne sebep oldu. Yıldırım kardeşlerin sabah mide bulantısıyla uyanan babası ile annesi ve bir kardeşleri hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Turgut Reis Mahallesi Zey Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde oturan 3 çocuk sahibi Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyanan Rıfat Yıldırım, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin çocukları Dilan ile Müttalip'in sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti ile çocukları Talha ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan ve Müttalip Yıldırım kardeşlerin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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