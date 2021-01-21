Kurslar ne zaman açılacak 2021 son haberi MEB verdi

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla yurt genelindeki tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılıyor. Vaka sayılarındaki düşüş sonrası ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki merakla araştırılan kurslar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?

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DYK kursları açılacak mı 2021 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için gözler MEB'e çevrildi ve beklenen açıklama geldi. Açıklamaya göre koronavirüsü nedeniyle kapatılan destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitimle yeniden başlayacak. Mezunlar ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin mağdur olmaması adına DYK olarak da bilinen destekleme ve yetiştirme kursları bu hafta içerisinde eğitime başlayacak. İşte, 8. ve 12. sınıflar ile mezunları ilgilendiren destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağı tarihle ilgili bilgiler.

Destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağı bildirildi. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

8. VE 12. sınıf kursları ne zaman açılacak: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.

Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.