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Çanakkale'de Fatih Özcan CHP'den istifa etti AK Parti'ye geçti

İhlas Haber Ajansı

Geyikli Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatih Özcan CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Özcan'a rozeti AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz taktı.

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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi dün saat 12.00’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde Naim Makas, yeniden Çanakkale İl Başkanlığı’na seçildi.

Kongrede bir de sürpriz konuk vardı. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile birlikte kongreye katılan Geyikli Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatih Özcan, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Özcan’a rozeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından takıldı.


"Geyikli'mize hayırlı uğurlu olsun"
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “AK Parti İl Teşkilatı ve Geyikli Belde Teşkilatımız ile yapılan istişareler sonucunda, CHP Geyikli Belediye Meclis Üyesi Fatih Özcan AK Parti ailemize katılmıştır. AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz'ün rozet takma töreni ile AK ailemize katılan Fatih Özcan'ın üyeliği taçlandırılmıştır. Rozet takma törenine katılan ve bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan başta olmak üzere, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanımız Naim Makas'a teşkilatımız adına ayrıca teşekkür ederiz. Partimize ve Geyikli'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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