İzmir'de dün gece 6 deprem oldu! Ahmet Ercan 'İzmir'de 6 şiddetinde artçı deprem olacak' dedi

İZMİR dün gece depremlerle beşik gibi sallandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün geceki 4.7 büyüklüğündeki depremin artçı deprem olduğunu söyledi. Ercan, henüz 6.0 ve 5.7 arasındaki artçı depremlerin olmadığını ifade etti.

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Dün gece Kuşadası Körfezinde Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında büyüklükleri 3 ile 4.7 arasında değişen 6 deprem meydana geldi. Saat 02.37'de 15 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.7'lik deprem İzmir ve Kuşadası'nda da hissedildi. Deprem Uzmanı Jeofizik Y. Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin geçen 30 Ekim’de Sisam’ın 12 kilometre kuzeyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

'6 büyüklüğünde artçı deprem bekleyin' korkuttu

Bölgede 5.7 ile 6 arasında beklenen artçı depremin henüz gelmediğini belirten Ahmet Ercan şu tespitlerde bulundu:

- Bugün, 21 Ocak 2021, saat 02.37’de odak konumunda M4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem olmuştur. Artçı depremler bu bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek sürecektir.

- Henüz beklenmekte olan M6,0 ile M5,7 arasındaki artçı depremler olmamıştır.

- Bu depremler olduğunda ağır yaralı yapılar çok etkilenecektir.

Ahmet Ercan, 30 Ekim depreminden etkilenen hasarlı binalara dikkat çekti.