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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım! Neşet Ertaş’ın türküsüne eşlik etti

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Neşet Ertaş’ın türküsüne eşlik ettiği videoyu "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" notuyla paylaştı.

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Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir videoda, Anadolu halk müziği ozanı Neşet Ertaş’ın 'Yolcu' şarkısına eşlik etti.

'Balıkesir’den geçtik'

Sarıgül, Twitter mesajında "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" notuyla "Vicdanlı, merhametli" kadrolarla Balıkesir’den geçtiklerini yazdı.

"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" sözleri ilk kez İBB Başlanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB başkanlığına seçildiği gece yapılan kutlama mitinginde kullanılmıştı. 

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